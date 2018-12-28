Один из лучших голкиперов мира 80-х годов Ринат Дасаев ушел с поста главного тренера вратарей второй команды московского «Спартака». Причина — состояния здоровья бывшего кипера сборной СССР. Дасаев недавно прошел курс реабилитации коленного сустава — ему противопоказаны серьезные нагрузки. Теперь Дасаев останется консультантом тренеров вратарей всех структурных команды «Спартака», кроме основного состава.

«Состояние коленей не позволяет мне полноценно тренировать. Мне ведь ещё в юности оба колена оперировали. И многие удивлялись, что я потом провёл карьеру практически без травм. Но возраст уже даёт о себе знать. В последнее время тренировал порой через боль. И врачи рекомендуют поберечься», — подчеркнул Дасаев.

При этом Дасаев рад остаться в клубе в должности консультанта.

«Оставаться в «Спартаке» для меня очень важно. Это мой любимый клуб и моя любимая работа», — приводит слова Дасаева пресс-служба «Спартака».

Свою тренерскую карьеру Дасаев начал в 1993 году. Его первым клубом в качестве тренера была «Севилья».