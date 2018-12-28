Акция в поддержку футболиста Александра Кокорина, находящегося в СИЗО «Бутырка», прошла в пятницу возле «Газпром-арены». У памятника Кирову собрались только самые преданные фанаты, которых было меньше 10 человек.

«Я пришла сюда как мама, как болельщица и как человек. Было бы правильным наказанием отправить их в детские дома, чтобы они там эти два месяца тренировали ребят», — заявила одна из участниц акции.

Другие поздравили Александра Кокорина с Новым годом, пожелали скорейшего выздоровления после травмы и выразили надежду, что футболист разделит чемпионство с «Зенитом».

Напомним, Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев находятся в СИЗО за участие в двух драках. Кокорин, по данным следствия ударил стулом чиновника Минпромторга Дениса Пака, а вся компания, в которой также находился младший брат Александра Кирилл, напала на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.