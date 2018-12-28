Спартак Гогниев, недавно завершивший спортивную карьеру, возглавил «Спартак-Владикавказ». Бывший форвард «Алании», «Динамо», ЦСКА и других российских клубов был представлен министром спорта Северной Осетии Владимиром Габуловым. Клуб из Владикавказа недавно по семейным обстоятельствам покинул Юрий Газзаев.

Напомним, что Гогниев завершил свою карьеру прошедшей осенью и начал обучаться, чтобы получить тренерскую лицензию категории А. За профессиональную карьеру экс-форвард наколотил более 150 голов. Гогниев — единственный российский нападающий, который забивал голы в составах шести разных клубов Премьер-Лиги.

Главным клубным достижением уроженца Северной Осетии является чемпионство с московским ЦСКА в 2003 году.