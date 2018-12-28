Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года Илья Авербух, на данный момент являющийся хореографом и постановщиком ледовых шоу, поделился мнением о фигуристке Екатерине Кураковой. Куракова исполняет главную роль в ледовом спектакле Авербуха «Алиса в стране чудес».

Недавно Екатерина начала тренироваться под руководством канадского специалиста Брайана Орсера, а также сменила спортивное гражданство и стала представлять Польшу. Фигуристка уже выиграла национальные соревнования в новой для себя стране.

Авербух выразил уверенность в том, что Кураковой удастся добиться самых больших высот в фигурном катании. «Я уверен, что совсем скоро она будет блистать на чемпионатах Европы и мира. К сожалению, она приняла решение выступать за Польшу, но мы всё равно будем за неё болеть — это наша российская фигуристка», — сказал хореограф перед началом шоу «Алиса в стране чудес».