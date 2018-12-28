В Санкт-Петербурге начались гастрольные показы ледового шоу Ильи Авербуха «Алиса в стране чудес». На льду дворца спорта «Юбилейный» воплощается в жизнь знаменитое произведение Льюиса Кэролла.

Как сказал сам продюсер шоу Илья Авербух, основная сложность при создании данного спектакля заключалась в том, что произведение Кэролла само по себе является совершенным — в него не нужно привносить ничего нового. Постановщик отметил, что сказку можно считать одновременно и взрослой, и детской — поэтому и на трибунах «Юбилейного» ожидаются зрители всех возрастов.

Действие, развернувшееся на льду, в точности передаёт атмосферу, созданную Кэроллом: тут и безумный шляпник, и Чеширский кот, и Красная королева. Главные роли исполняют прославленные фигуристы. Так, зрители могут увидеть любимых олимпийских чемпионов Сочи Татьяну Волосожар и Максима Транькова, а также Екатерину Гордееву, Марию Петрову и Алексея Тихонова. Приятным сюрпризом для петербургской публики стало выступление местных фигуристов Алисы Ефимовой и Александра Коровина. Роль центрального персонажа — Алисы — исполняет юная Екатерина Куракова, которая недавно перешла в группу Брайана Орсера.

Как и всегда, шоу Авербуха разворачивается не только на льду: в постановке задействован даже потолок. Масштабные декорации помогают зрителю погрузиться в сказку и вместе с Алисой увидеть все тайны страны чудес.