Илья Геркус объявил об уходе с поста генерального директора московского «Локомотива». В прощальном заявлении он заявил, что бы счастлив быть часть этого великого клуба почти два с половиной года. Геркус отметил также, что сегодня «Локомотив» переживает один из лучших моментов в своей истории.

«Могу с уверенностью сказать, что «Локомотив» вернулся в лидеры российского футбола и заявляет о себе как полноправном претенденте на высшие медали чемпионата», — сказал Геркус.

Геркус планирует остаться в футболе.

«Я ухожу из «Локо», но планирую остаться в футболе и в спорте. Уверен – будущее принесёт новые вызовы и новые победы!», — цитирует Геркуса «Спорт-Экспресс».

Слухи связывают Геркуса с назначением на посте президента РПЛ при условии, что кресло главы РФС займет Александр Дюков.