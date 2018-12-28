В Китае может быть введена уголовная ответственность за нарушение антидопинговых правил. Государственное управление и Верховный суд страны начали совместную работу над проектом закона, согласно которому употребление запрещённых препаратов будет приравниваться к совершению уголовного преступления.

Директор госуправления по делам спорта КНР Гоу Чжунвэй сообщил, что данная мера будет принята для того, чтобы показать всему миру, что Китай занимает серьёзную позицию в борьбе с допингом и готов делать конкретные шаги. На данный момент исследование и изучение юридической стороны вопроса близятся к завершению. Предполагается, что все итоговые документы будут опубликованы уже в начале 2019 года.

Напомним, ранее наказание за употребление допинга китайскими спортсменами ограничивалось выплатой штрафов и прочими административными санкциями.