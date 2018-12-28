Айрат Мардеев, пилот «Камаза, участник ралли «Дакар»:

Одна из самых вещей на «Дакаре» — физическая подготовка. Это ведь марафон, очень важна выносливость, чтобы не «сдохнуть» в конце. Рассчитать силы, чтобы хватило до самого финиша. У нас все экипажники обязаны посещать спортивный зал минимум четыре раза в неделю.

У нас свой тренер, врач. У каждого своя программа подготовки. Физуха самое основное. И это наша самая сильная сторона, многие подходят к нам и говорят, что видят, что что мы уезжаем по физухе. Это реально становится заметно в конце.

Самое сложно — это 100 километров до финиша каждого дня. Если в день 400 километров, ты 300 проехал, на последнюю сотню уже теряется концентрация, происходит больше всего ошибок именно в этот момент. Поэтому кто лучше всех подготовлен, тот и наверху.

Наши механики не отдыхают. Они эти две недели «Дакара» работают на износ. Спят днём, ночью полностью осматривают автомобиль. Штурмана тоже осматривают «легенды». Дорожную книгу тебе выдают на финише предыдущего этапа. Это как блокнот, где записаны все пометки. Их все делают организаторы. А штурман это всё читает, ночью готовит её, разрисовывает, пометки делает.

На самой гонке стоят GPS, но они не помощники, а как следящий прибор. Он больше как компас. По «легенде» ты правильно едешь. У штурмана очень тяжёлая работа. Очень сложная навигация на Дакаре. Бывает, что курсом ты очень много едешь вне дорог, Бывает, что просто поле и ты едешь 18 километров. Постоянно такие ситуации, когда можно заблудиться.

День-два, и сразу видно у кого какой штурман. Люди часами теряют время, не могут найти дорогу, куда в итоге надо ехать. Поэтому штурман всегда весь в своей книжке. Бывают и ошибки в «легенде». Хороший штурман всегда их увидит.

На дакаре весь участок делится на точки, и каждая точка расписана по времени – кто за сколько прошёл. И ты видишь, где ты выигрывал, где проигрывал.

В первые несколько дней, когда все машины рядом друг с другом, можем ехать так целый день. И не ты не можешь догнать никого. И он от тебя не может уехать – темп одинаковый у всех. Берёшь измором: кто быстрее устанет, ошибется, заблудится.