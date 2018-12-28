Новость о том, что защитник «Барселоны» Жерар Пике завершит карьеру в 2020 году, оказалась праздничной шуткой.

Сегодня, 28 декабря, испанское издание Mundo Deportivo сообщило, что Пике близок к уходу из спорта, однако на самом деле игрок не планирует завершать карьеру. Оказалось, что новость была шуткой, так как сегодня в Испании отмечается праздник El Dia de los Santos Inocentes (так называемый День святых простаков), который является аналогом российского 1 апреля.

Напомним, Жерар Пике защищает цвета каталонской «Барселоны» на протяжении последних десяти лет. Игрок присоединился к команде в 2008 году, до этого он выступал за английский «Манчестер Юнайтед», а также играл в клубе «Реал Сарагоса» на правах аренды. С 2009 по 2018 год футболист входил в состав национальной сборной Испании.