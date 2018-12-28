Итальянская фигуристка Каролина Костнер не выступит на чемпионате Европы, который будет проходить в Минске в период с 21 по 27 января 2019 года.

На своей странице в «Инстаграме» 31-летняя спортсменка сообщила, что испытывает проблемы с бедром и ногой, которые не позволят ей принять участие в предстоящих соревнованиях.

Каролина Костнер является многократной медалисткой чемпионатов мира: в 2012 году ей удалось завоевать золото, также в её активе три бронзовые и две серебряные награды. Спортсменка пять раз одерживала победы на чемпионатах Европы, дважды становилась второй и четыре раза занимала третье место. Помимо этого, Костнер является обладательницей бронзовой медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

На предстоящем чемпионате мира сборную России в женском одиночном катании будут представлять Алина Загитова, Софья Самодурова и Станислава Константинова, которые попали в состав команды по результатам выступлений на национальном чемпионате.