Главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин не стал комментировать уход Ильи Геркуса с поста генерального директора команды. Также в менеджменте клуба произошло ещё одно изменение — Эрик Штоффельхаус покинул должность спортивного директора красно-зелёных.

Сёмин сообщил, что на данный момент находится в отпуске и не будет давать никаких комментариев.

Напомним, об уходе Геркуса стало известно сегодня, 28 декабря. В прощальном заявлении специалист отметил, что был счастлив быть частью великого клуба почти два с половиной года. Геркус добавил, что на сегодняшний день «Локомотив» переживает один из лучших моментов в своей истории.

По информации «Спорт-Экспресс», на пост генерального директора столичного клуба может быть назначен Василий Кикнадзе.