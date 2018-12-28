Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин высказал мнение о негативном влиянии СМИ на психику Евгении Медведевой и Алины Загитовой.

В интервью YouTube-каналу «Неспортивное поведение» Ягудин заявил, что СМИ ломают психику спортсменкам. Экс-фигурист попросил, чтобы девушкам дали спокойно работать. «Они же еще девочки: одной 16 лет, а другой — 19», — отметил Ягудин.

Напомним, на прошедшем в Саранске чемпионате России Алина Загитова заняла пятое место, Евгения Медведева стала седьмой. Загитовой удалось отобраться в состав сборной России, поэтому она сможет выступить на чемпионате Европы, который пройдёт в Минске в январе. Медведева не смогла попасть в команду и в составе на чемпионат Европы числится лишь запасной. Для фигуристок соревнования в Саранске стали первым после Олимпиады стартом, на котором они встретились в очном противостоянии.