Наставник футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал, кого считает центральным игроком команды.

Сульшер заявил, что важнейшим футболистом «Манчестера» является полузащитник Поль Погба. Тренер считает француза одним из лучших игроков во всем мире, который показывает очень умную игру в нападении. Специалист обратил внимание на то, что Погба может выигрывать верховые мячи и показывать хорошие действия в отборе.

Сульшер считает, что Погба демонстрирует серьёзное отношение к своему делу, поэтому команда хочет построить игру вокруг футболиста. При этом тренер отметил, что в «Манчестере» много и других качественных игроков.

Напомним, Сульшер стал исполняющим обязанности главного тренера после того, как «Манчестер Юнайтед» разорвал контакт с португальским специалистом Жозе Моуринью. Соглашение со специалистом подписано до конца сезона-2018/19.