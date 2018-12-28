Генеральный директор Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев не будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента организации.

Как сообщает телеканал «360», Алаев поддерживает председателя совета директоров петербургского «Зенита» Александра Дюкова, который является претендентом на пост главы РФС. Алаев выступает за то, чтобы регионы активно поддерживали Дюкова. Специалист планирует остаться на посту генерального секретаря организации и входить в команду нового президента РФС.

Напомним, ранее стало известно, что пять регионов России приняли решение выдвинуть Александра Дюкова на пост президента РФС. О своем намерении заявили Республика Татарстан, Пермь, Мордовия, Томск и Башкортостан. Позднее Дюкова поддержал и Санкт-Петербург: решение было принято на заседании бюро президиума городской федерации футбола.

Выборы нового президента РФС состоятся 22 февраля 2019 года.