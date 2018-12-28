Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крейг Риди сообщил, что представители организации постараются решить вопрос с визитом в Россию до 31 декабря, несмотря на то что в Европе с 25 декабря начались рождественские каникулы.

Специалист отметил, что на данный момент находится на отдыхе, поэтому организацией визита в Московскую антидопинговую лабораторию занимается генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли. Гендиректор тоже находится на каникулах, однако продолжает решать возникшие трудности.

Напомним, ранее генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус обратился за помощью к президенту России Владимиру Путину и выразил беспокойство по поводу того, что ВАДА может не получить допуск в лабораторию до конца текущего года.