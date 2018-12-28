Президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов заявил, что рассчитывает на восстановление статуса РУСАДА в 2019 году.

Усманов выразил недовольство тем, что страна, занимающая ведущие позиции в мировом спорте, не имеет возможности проводить допинг-политику вместе с мировым сообществом. По мнению специалиста, Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и РУСАДА уже начали поиск компромиссного решения.

Специалист выразил надежду на то, что в 2019 году ситуация разрешится в пользу России, и РУСАДА будет окончательно восстановлено в своих правах. Усманов отметил, что будет делать всё возможное для того, чтобы ускорить процесс.

Напомним, в сентября ВАДА вернуло РУСАДА соответствие кодексу, однако было выдвинуто условие, что до 31 декабря эксперты агентства получат доступ к данным проверки допинг-проб московской лаборатории, которые опечатаны в связи с федеральным расследованием.