Агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина Олег Артёмов опроверг информацию о том, что футболист может перейти в петербургский «Зенит».

Как сообщает «Чемпионат», агент утверждает, что все мысли Головина связаны с выступлениями в Европе, поэтому игрок продолжит защищать цвета французского «Монако».

Информация о том, что Головин может присоединиться к составу «Зенита», появилась в пятницу, 28 декабря. СМИ сообщали, что сделка может состояться уже в зимнее трансферное окно.

Согласно сайту Transfermarkt, стоимость 22-летнего хавбека, перешедшего из ЦСКА в «Монако» прошлым летом, составляет 30 млн евро. При этом главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил ранее, что готов к возвращению Головина только если оно будет бесплатным.

«Монако», набрав 13 очков, занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.