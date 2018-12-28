Российский конькобежец Павел Кулижников стал быстрейшим на дистанции 500 метров на турнире памяти Б.И. Шавырина в Коломне.

Результат, показанный Кулижниковым, стал лучшим в сезоне среди всех мировых спортсменов. Рекордсмен пробежал 500 метров за 34,40 секунды. Примечательно, что прошлый лучший результат сезона также был продемонстрирован Кулижниковым — он был зафиксирован на этапе Кубка мира в Нидерландах и равнялся 34,49 секунды.

Второе место турнира Памяти Б. И. Шавырина занял Виктор Муштаков, отставший от лидера более чем на полсекунды. Результат Муштакова — 34,96 секунды. На третьей строчке расположился Руслан Мурашов, уступивший второму месту всего 0,01 секунды.

В женских соревнованиях на аналогичной дистанции победила Ольга Фаткулина.