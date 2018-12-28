Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин поделился мнением о возрастном цензе в фигурном катании.

Ягудин отметил, что нельзя запрещать юниоркам выступать и на юниорском, и на взрослом чемпионатах России, так как это разрешено правилами. Экс-спортсмен отметил, что фигурное катание является субъективным видом спорта, в котором всегда будут люди, которые чем-то недовольны, и люди, которым всё нравится.

Алексей предположил, что юниорки нервируют взрослое поколение, выступая на чемпионате России, однако признал, что они прыгают лучше и больше, чем опытные спортсменки. Бывший фигурист отметил, что в нынешнее время спорт молодеет, поэтому запрет прыгать четверные остановит процесс развития. «Нет той системы, которая была бы идеальна для всех», – подытожил Ягудин.