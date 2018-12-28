Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал информацию о том, что им интересуется английский «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает итальянское издание Football Italia, Аллегри заявил, что на данный момент очень счастлив в «Ювентусе». Тренер отметил, что команда показывает отличные результаты и намерена продолжать в том же духе. Специалист добавил, что сейчас только декабрь, и до июня ещё много времени.

Напомним, в четверг, 27 декабря, появилась информация о том, что Аллегри может возглавить «Манчестер Юнайтед». Издание London Evening Standard сообщило, что Аллегри не является основным претендентом на должность главного тренера команды, однако 51-летний специалист готов к переезду в Англию.

После того, как «Манчестер Юнайтед» разорвал контакт с португальским специалистом Жозе Моуринью, исполняющим обязанности главного тренера стал норвежец Уле-Гуннар Сульшер.