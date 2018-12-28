Бывший президент футбольного клуба «Локомотив» Ольга Смородская прокомментировала уход Ильи Геркуса с поста генерального директора московской команды.

В комментарии для «Спорт-Экспресс» Смородская выразила мнение, что специалист провёл год нормально, но ничего выдающегося за это время не произошло. Команда недостаточно хорошо выступила в еврокубке, отметила Смородская. Также она обратила внимание на то, что в период работы Геркуса «Локомотив» стал чемпионом России, однако Смородская считает это и своей заслугой. «В том числе и на моем багаже выиграно чемпионство», — заявила специалист.

Напомним, об уходе Геркуса стало известно сегодня, 28 декабря. В прощальном заявлении специалист отметил, что был счастлив быть частью великого клуба почти два с половиной года. Геркус добавил, что на сегодняшний день «Локомотив» переживает один из лучших моментов в своей истории.