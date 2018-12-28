Российский теннисист Карен Хачанов не смог пробиться в финал выставочного турнира в Абу-Даби.

В полуфинальном поединке Хачанов встречался с сербским спортсменом Новаком Джоковичем. Россиянин уступил в двух сетах со счётом 4:6, 2:6, продолжительность матча составила 1 час 4 минуты. Ранее Хачанов обыграл австрийца Доминика Тима.

Таким образом, Джокович стал финалистом турнира. В заключительном поединке он встретится с южноафриканским спортсменом Кевином Андерсоном, который в полуфинале нанёс поражение Рафаэлю Надалю. Напомним, Андерсон является действующим чемпионом турнира.

Многие теннисисты рассматривают выставочный турнир в Абу-Даби как один из этапов подготовки к грядущему Открытому чемпионату Австралии.