Спортивный директор футбольного клуба «Милан» Леонардо сообщил о том, что команда не может совершать крупные трансферы в это межсезонье.

Как сообщает итальянское издание Football Italia, Леонардо посетовал на то, что у клуба нет возможности делать серьёзные приобретения. Специалист сказал, что фанатам не следует ждать крупных трансферов в январе. «Не потому, что мы не хотим, а потому, что не можем», — объяснил Леонардо.

Он добавил, что клуб до сих пор не получил призовые деньги от УЕФА.

Напомним, что УЕФА оштрафовал «Милан» на 12 миллионов евро за нарушение правил финансового фэйр-плей. Клуб подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) на данное решение.