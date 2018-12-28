В Канаде продолжается молодёжный чемпионат мира по хоккею. Сборная России проведёт свой второй матч в рамках турнира: команде предстоит встретиться со сверстниками из Чехии.

Игра будет проходить в Ванкувере на «Роджерс Арене» в ночь с 28 на 29 декабря. Начало встречи запланировано на 4:00 по московскому времени.

Напомним, в первом матче сборная России встречалась с командой Дании и одержала разгромную победу со счётом 4:0. Счёт на седьмой минуте открыл Виталий Кравцов, которому ассистировали Григорий Денисенко и Клим Костин. Затем долгое время команды не забивали голов — только в концовке второго периода Александр Романов отправил шайбу в ворота с передач Костина и Виталия Кравцова. В третьем периоде отличился Павел Шэн, последнюю шайбу забросил Иван Морозов.