В Ванкувере на «Роджерс Арене» стартовал второй матч сборной России в рамках молодёжного чемпионата мира. Команда встречается со сверстниками из Чехии.

Напомним, в первом матче сборная России встречалась с командой Дании и одержала разгромную победу со счётом 4:0. Счёт на седьмой минуте открыл Виталий Кравцов, которому ассистировали Григорий Денисенко и Клим Костин. Затем долгое время команды не забивали голов — только в концовке второго периода Александр Романов отправил шайбу в ворота с передач Костина и Виталия Кравцова. В третьем периоде отличился Павел Шэн, последнюю шайбу забросил Иван Морозов.

Молодёжный чемпионат мира продлится до 5 января, Россия представляет группу А, в которую также вхдодят команды Швейцарии, Чехии, Канады и Дании.