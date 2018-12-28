Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) предоставит три крытых поля для детей-сирот Санкт-Петербурга.

Как сообщает издание 78.ru, межрегиональное отделение ДОСААФ России Петербурга и Ленобласти готово на бесплатной основе предоставить для социально значимых целей три крытых футбольных поля, которые расположены в парке Сосновка. На данный момент спортивные объекты полностью готовы к проведению занятий, пользоваться ими можно даже в зимнее время года.

Напомним, ранее на пресс-конференции президента России Владимира Путина представительница издания «Доступный спорт детям» пожаловалась главе государства на то, что созданное ими ООО без толку оббивает пороги организаций в попытках построить крытый стадион для детей из неблагополучных семей. По ее словам, такое строительство поможет увести детей с улиц и дать им возможность реализовать себя.