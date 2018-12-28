Российская фигуристка Александра Трусова, тренирующася под руководством Этери Тутберидзе, выучила ещё один четверной прыжок — флип.

Тренер Сергей Розанов, работающий в группе Тутберидзе, на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видеозапись с тренировки, на которой Трусова исполняет прыжок.

Напомним, в арсенале Трусовой уже есть три четверных прыжка — тулуп, сальхов и лутц. В текущем сезоне спортсменка выиграла два этапа юниорской серии Гран-при и вышла в финал, где заняла второе место. Александра уступила своей одногруппнице Алёне Косторной.

Также Трусова выступила на взрослом чемпионате России, который прошёл в Саранске, и выиграла серебряную медаль. Золото досталось ещё одной юниорке из группы Тутберидзе Анне Щербаковой, третье место заняла Алёна Косторная.

Спортсменкам предстоит принять участие в юниорском первенстве России, которое станет отбором на юниорский чемпионат мира.