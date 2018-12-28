Аргентинский полузащитник Эмилиано Ригони может вернуться в петербургский «Зенит» из «Атланты», за которую выступает на правах аренды.

Как сообщает Tuttomercatoweb, футболист не войдёт в заявку на матч девятнадцатого тура с «Сассуоло», который состоится в субботу, 29 декабря. Также игрок не принял участие во встрече восемнадцатого тура с туринским «Ювентусом». По сообщениям итальянской прессы, его формой недоволен главный тренер клуба Джан Пьеро Гасперини.

Напомним, «Зенит» отдал Ригони в «Атланту» до лета 2019 года, однако договор может быть расторгнут уже в январе. В первом же матче за свою команду ему удалось сделать дубль в ворота «Ромы».

Ранее сообщалось, что аргентинец может продолжить свою карьеру в клубах из Китая, Бразилии или США.