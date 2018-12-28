Легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален поблагодарил организаторов «Рождественской гонки» за приглашение. Восьмикратный олимпийский чемпион примет участие в мероприятии и будет выступать вместе со своей супругой Дарьей Домрачевой.

Биатлонист отметил, что организаторы гонки хотят устроить ему красивые проводы, за что он очень благодарен.

Напомним, гонка будет проходить в субботу, 29 декабря, в немецком Гельзенкирхене на футбольном стадионе клуба «Шальке 04». В пятницу, 28 декабря, организаторы опубликовали полный список участников.

За победу в выставочном соревновании поборются десять пар из разных стран. Россию представят Екатерина Юрлова-Перхт и Антон Шипулин — для Шипулина гонка станет последней в карьере.