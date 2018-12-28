Спортивный директор футбольного клуба «Милан» Леонардо опроверг информацию о возможной отставке Дженнаро Гаттузо с поста главного тренера.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что руководство команды намерено уволить тренера после матча со СПАЛом, который состоится 29 декабря в рамках девятнадцатого тура чемпионата Италии. Однако Леонардо заявил, что в клубе никогда не задумывались об отставке Гаттузо. Руководство вместе с командой старается исправить сложившуюся ситуацию и прийти к поставленной цели — завершить чемпионат в первой четвёрке.

Напомним, после восемнадцати туров Серии А «Милан» располагается на шестом месте турнирной таблицы, имея в своём активе 28 очков. Лидером чемпионата является туринский «Ювентус», набравший 50 очков.