Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал о своём противостоянии с Евгением Плющенко.

Ягудин сообщил, что их с Плющенко соперничество носило исключительно спортивный характер. «Никакой зависти не было, просто соперничество на льду», — сказал бывший фигурист. Он добавил, что конкуренция между ним и Евгением родилась ещё в подростковом возрасте, когда спортсмены тренировались на одном льду.

Ягудин отметил, что Плющенко на протяжении многих лет считался безусловным фаворитом мужского одиночного катания. Также экс-спортсмен добавил, что в то время СМИ работали по-другому и не создавали такого давления, как сейчас. Алексей сравнил свою ситуацию с ситуацией Алины Загитовой и Евгении Медведевой и отметил, что в его время всё было намного проще.

Напомним, ранее Ягудин высказал своё мнение о возрастном цензе в женском катании.