Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, известный критическими высказываниями в адрес российских спортсменов, выступит на январских этапах Кубка мира.

В пятницу, 28 декабря, сборная Швеция опубликовала состав команды на январские этапы Кубка мира, которые будут проходить в Оберхофе, Рупольдинге и Антхольце. Самуэльссон выступит на всех трёх этапах.

В немецком Оберхофе состоится четвёртый этап Кубка мира: соревнования будут проходить в период с 10 по 13 январе. Затем соревнования переместится в Рупольдинг, где биатлонисты будут выступать с 16 по 20 января 2019 года.

24 января в итальянском Антхольце стартует шестой этап Кубка мира, соревнования продлятся до 27 января.

Напомним, в четверг, 27 января, Самуэльссон прокомментировал обращение главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса к президенту РФ Владимиру Путину.