Агент аргентинского полузащитника Эмилиано Ригони Хуан Крус Оллер опроверг информацию о том, что футболист вернётся в «Зенит» из «Атланты», за которую выступает на правах аренды.

Согласно информации «Чемпионата», агент сообщил, что Ригони не вернётся в состав петербургского клуба в январе. Оллер заявил, что игрок не только не планирует вновь выступать за «Зенит», но и намерен совсем покинуть клуб.

Напомним, «Зенит» отдал Ригони в «Атланту» до лета 2019 года, однако договор может быть расторгнут уже в январе. В первом же матче за свою команду ему удалось сделать дубль в ворота «Ромы».

Ранее сообщалось, что аргентинец может продолжить свою карьеру в клубах из Китая, Бразилии или США.