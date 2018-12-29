Четырёхкратный олимпийский чемпион Дарио Колонья готов выступить на лыжной многодневке «Тур де Ски», которая стартует 29 декабря.

На своей странице в «Инстаграме» Колонья опубликовал фотографию и написал, что прошло десять лет с того момента, как он впервые выиграл свой первый «Тур де Ски». «С нетерпением жду, чтобы завтра начать снова», — сообщил Колонья.

Напомним, «Тур де Ски» начнётся в итальянском Тоблахе. Всего в многодневку вошли по семь гонок у мужчин и у женщин. Турнир стартует 29 декабря коньковым спринтом, затем лыжники пробегут «разделки» свободным стилем на 15 и 10 километров соответственно. В канун Нового года спортсменов ждёт перерыв, а 1 января они снова отправятся в бой, переехав из Тоблаха в швейцарский Валь-Мюстейр. На родине четырёхкратного чемпиона «Тура» и Олимпийских игр Дарио Колоньи вновь будет проведён коньковый спринт.