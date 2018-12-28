Супруга бывшего футболиста петербургского «Зенита» Александра Кержакова Милана Тюльпанова заявила, что не покушается на жизнь своего мужа.

На своей странице в «Инстаграме» Тюльпанова опубликовала фото и сообщила, что Кержаков написал на неё заявление, так как предполагает, что она планирует заказное убийство мужа. «Никто не покушается на твою драгоценную жизнь», — сказала Милана.

Также девушка обратилась к общественности с просьбой вернуться к делу Екатерины Сафроновой — предыдущей супруги Кержакова, которая на протяжении многих лет не может забрать у футболиста своего сына.

Напомним, Кержаков не хотел отдавать сына и Милане: даже после решения суда он отказался передавать ребёнка матери. Однако в итоге Тюльпановой всё уже удалось вернуть сына домой.