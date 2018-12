View this post on Instagram

Хочу обратиться к общественности с просьбой вернуться к делу Кати Сафроновой и ее маленького сына Игоря.Я очень надеюсь,что ее ситуация в ближайшем будущем изменится! В Катином деле все было поставлено так, что ей просто не оставили выбора. Спасибо всем неравнодушным! Вместе мы сильнее! По поводу вопросов ко мне о встречах сына с отцом: двуличию Александра нет предела 😂 — 27го декабря он писал мне о восстановлении человеческих отношений между нами во имя ребёнка,а 26го ,как оказалось,написал заявление о планировании заказного убийства его с моей стороны! Как обычно,без фактов,но от души))) Пользуясь случаем: Саша , не волнуйся , живи спокойно, не оглядываясь , хватит заниматься такой ерундой, просто оставь меня в покое с ребёнком,никто не покушается на твою драгоценную жизнь 😂