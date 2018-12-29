Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова разучивает четвертной флип.

Видео появилось в «Инстаграме» Сергея Розанова, тренера из группы Этери Тутберидзе. Пока Загитова тренирует сложный элемент на страховке. До сих пор самым сложным в ее соревновательном арсенале является каскад тройной лутц-тройной риттбергер.

Ранее Розанов поделился чистым исполнением четверного флипа вице-чемпионкой России Александрой Трусовой, которая также владеет четверными лутцем, сальховом и тулупом.

Напомним, на чемпионате России в Саранске Загитова заняла пятое место, что позволило ей попасть в состав сборной России на чемпионат Европы. Она уступила юниоркам из своей тренировочной группы и петербурженке Станиславе Константиновой.