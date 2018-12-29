Сборная России переиграла команду Чехии во втором матче молодёжного чемпионата мира. Игра завершилась со счётом 2:1.

В концовке первого периода счёт открыл Артём Галимов с передачи Кирилла Слепца. Во втором периоде преимущество удвоил Николай Коваленко, которому ассистировал Павел Шэн. На той же минуте Яхим Конделик из Чехии сократил отставание, а ассистентские очки записали за свой счёт Давид Квасничка и Карел Плашек. Однако отыграться чехам не удалось.

Напомним, в первом матче Россия взяла верх над командой Дании. В следующей игре россияне поборются со швейцарцами. Матч стартует 31 декабря в 4:00 по московскому времени. В последнем матче группового этапа Россия сыграет с Канадой — игра пройдёт 1 января в 4:00.