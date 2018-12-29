Супермногодневка «Тур де Ски» стартует 29 декабря в итальянском Тоблахе. Первая гонка — спринт свободным стилем.

Старт квалификации — в 14:00 по московскому времени. Затем пройдёт жеребьёвка четвертьфиналов, которые начнутся в 16:30. Лучшие примут участие в полуфиналах и финале. В каждом забеге участвует по шесть человек.

В женской гонке Россию представят Анастасия Седова (№1), Наталья Непряева (№8), Лидия Дуркина (№10), Юлия Белорукова (№16), Елена Соболева (№35), Мария Истомина (№44), Анна Жеребятьева (№71) и Анна Нечаевская (№73).

В мужской гонке побегут Денис Спицов (№6), Глеб Ретивых (№10), Андрей Ларьков (№14), Андрей Мельниченко (№15), Евгений Белов (№16), Александр Большунов (№25), Сергей Устюгов (№41), Андрей Собакарёв (№54), Максим Вылегжанин (№67) и Александр Бессмертных (№73).