В немецком Оберстдорфе стартует ежегодное соревнование по прыжкам на лыжах с трамплина — Турне четырёх трамплинов. Турнир проводится только среди мужчин.

Россию представят Максим Сергеев, Михаил Назаров, Роман Трофимов и Евгений Климов — победитель первого этапа в Висле, идущий в топ-10 общего зачёта Кубка мира. Первая попытка в Оберстдорфе начнётся в 18:30 по московскому времени.

31 декабря и 1 января прыгуны будут соревноваться на трамплине в Гармиш-Партенкирхене, затем переедут в Австрию. 2-3 января турнир примет Иннсбрук, 5-6 развязка состоится в Бишофсхофене.

Действующим победителем Турне является польский спортсмен Камил Стох. Россияне ни разу за всю историю не попали в тройку — Дмитрий Васильев был пятым.