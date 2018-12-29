Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева сходила на один из московских катков в компании Кристиана Костова — российско-болгарского певца, который занял второе место на Евровидении в 2017 году.

Медведева выставила совместные фотографии с катка в «Инстаграме». «Тёплая зима», — подписала она публикацию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Warm winter❄️( ◠‿◠ ) Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) 28 Дек 2018 в 12:32 PST

Напомним, спортсменка тренируется в канадском Торонто под руководством Брайана Орсера. Недавно она выступала в Саранске на чемпионате России и осталась на новогодние праздники в Москве. Ранее фигуристка призналась, что шокирована предновогодними видами столицы. Евгения рассказала, что новогоднее настроение появилось у нее только по прибытии в Москву.

На чемпионате России она заняла седьмое место и не попала в состав сборной России на чемпионат Европы и Универсиаду.