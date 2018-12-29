Олимпийский чемпион и чемпион мира по биатлону Антон Шипулин 29 декабря пробежит последнюю гонку в профессиональной карьере. На стадионе футбольного «Шальке» в немецком Гельзенкирхене пройдёт Рождественская гонка.

Шипулин выступит в паре с Екатериной Юрловой-Перхт — ранее они уже побеждали на этом мероприятии. Также гонка станет последней для норвежца Уле-Айнара Бьорндалена и белоруски Дарьи Домрачевой — супружеской пары, объявившей о завершении карьеры после окончания олимпийского сезона.

В 20:15 по московскому времени начнётся масс-старт, по итогам которого определится стартовый порядок на гонку преследования, которая стартует в 21:30.

Всего в соревновании примет участие десять пар из разных стран. Все билеты на стадион выкуплены.