Букмекеры объявили котировки на матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и «Адмиралом», который пройдёт 29 декабря во Владивостоке.

Аналитики назвали фаворитом СКА: коэффициент на победу петербургской команды — 1.21. Шанс на победу «Адмирала» оценивается коэффициентом 9.50, на ничью после трёх периодов — 7.90.

Специалисты считают, что матч будет результативным, наиболее вероятный счёт — 4:1 в пользу СКА.

Игра стартует в 12:30 по московскому времени. Последний очный матч команд проходил в Ледовом дворце Санкт-Петербурга и завершился сокрушительной победой хозяев со счётом 8:2.

В предыдущих матчах на Дальнем Востоке СКА выиграл со счётом 5:3 у «Куньлуня», а затем со счётом 2:0 переиграл «Амур». Команда Ильи Воробьёва идёт на втором месте Западной конференции с 66 очками. 72 очка набрал лидер — московский ЦСКА — но у петербургских армейцев есть матч в запасе.