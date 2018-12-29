Российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарик забросил сотую шайбу в Национальной хоккейной лиге, но его команда уступила «Торонто» со счётом 4:2.

Панарин провёл на льду 21 минуту. Его гол стал 12-м в сезоне и сотым за всю карьеру, проведённую в НХЛ. Также в составе «Коламбуса» голом отметился Ник Фолиньо. За «Торонто» отличились Митчелл Марнер и Фредерик Готье, дублем отметился Джон Таварес.

В начале декабря Панарин заявил, что не думает о новом контракте с «Коламбусом».

Ранее НХЛ признала лучшим голом 2018 года шайбу нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина. Также Овечкин вышел на первое место по количеству голов, забитых в большинстве за одну команду. Кроме того, стал шестым по количеству голов в большинстве, забитых за разные клубы.