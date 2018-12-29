Американский боец UFC Даниэль Кормье, являющийся чемпионом UFC в полутяжёлом весе, принял решение отказаться от титула.

Как сообщает ESPN, он пошёл на этот шаг из-за допингового скандала с соотечественником Джоном Джонсоном. У Джонсона забрали титул, и Кормье решил отказаться от собственного. «Не хочу, чтобы меня лишили пояса, который я упорно защищал три с половиной года, — заявил боец. — Когда его забирают, это говорит о том, что вы делали что-то не так, но это нельзя сказать про меня. Я уйду с поднятой головой, так как не хочу, чтобы меня лишили звания».

Ранее Джонс и Кормье провели между собой два боя. Джонс дважды выиграл, но вторая победа была аннулирована из-за положительной допинг-пробы бойца. Чемпионский титул Кормье завоевал после поединка с Дерриком Льюисом.