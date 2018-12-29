Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева поздравила футбольный клуб «Зенит» с наступающим Новым годом.

В видеообращении Туктамышева пожелала команде добиться в 2019 году больших успехов — в частности, выиграть Лигу Европы и чемпионат России. «Рада, что подружилась с футбольным клубом «Зенит», сходила на пару матчей и на новый стадион. Это было очень здорово. Очень приятно, что именно я проводила открытую тренировку с Луишем Нету«, — сказала фигуристка.

Туктамышева выразила надежду, что её дружба с «Зенитом» в следующем году только укрепится.

Спасибо за поздравление, @TuktikLiza! Мы, в свою очередь, желаем вам успехов и побед в новом году. С наступающим! 🎄🎅💙 pic.twitter.com/87fpaYLieV — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 29 декабря 2018 г.

Ранее «Зенит» отметил её показательный номер с раздеванием. «Берём на борт!» — было написано в «Твиттере» клуба.

Напомним, Туктамышева не выступила на чемпионате России из-за болезни. Она стала запасной на чемпионат Европы и попала в состав сборной России на Универсиаду.