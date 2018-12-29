Бывший полузащитник футбольного клуба «Зенит» Николас Ломбертс хочет вернуться в Россию. Об этом соощил агент футболиста Сантуш Верхулст.

Агент отметил, что на данный момент Ломбертс остаётся игроком «Остенде», но будет рад рассмотреть предложения других команд. Верхулст добавил, что Ломбертсом интересуются клубы из Швеции, Норвегии и Турции, однако сам бельгиец хотел бы вернуться в Россию. «Он очень скучает по ней», — объяснил специалист.

Напомним, в текущем сезоне Ломбертс принял участие в восьми матчах чемпионата Бельгии, однако не отметился результативными действиями. На протяжении десяти лет Ломбертс защищал цвета петербургского «Зенита»: он входил в состав команды с 2007 по 2017 год. Вместе с «Зенитом» бельгиец стал обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.