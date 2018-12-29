Знаменитый немецкий автогонщик Михаэль Шумахер 29 декабря 2013 года получил страшную травму, катаясь на горных лыжах. С тех пор он не может вернуться к нормальной жизни.

Шумахер получил черепно-мозговую травму и был введён в искусственную кому. Только спустя полгода врачи смогли вывести его из комы, и семья перевезла гонщика в клинику Лозанны. После нескольких месяцев лечения он смог вернуться домой.

Гонщик значительно потерял в весе (по данным СМИ — до 45 килограммов), не может говорить и двигаться, но реагирует на голоса и узнаёт членов своей семьи.

Недавно Гран-при «Формулы-1» в Бразилии вместе с Шумахером посмотрел глава Международной автомобильной федерации (ФИА) Жан Тодт. Ранее дом Михаэля Шумахера посетил помощник Папы Римского.