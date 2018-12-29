Олимпийский чемпион 2016 года Евгений Дементьев поделился ожиданиями от супермногодневки «Тур де Ски».

В комментарии «Команде России» он не стал делать прогнозов на «Тур», заявив однако, что на медали претендует множество российских лыжников. По его мнению, в данный момент сборная России является сильнейшей за всю историю.

Дементьев отметил, что каждый лыжник имеет собственный план на сезон: кто-то выйдет к «Тур де Ски» на пик формы, другие, напротив, подойдут в оптимальных кондициях только к чемпионату мира.

«Тур де Ски» стартует сегодня, 29 декабря, коньковым спринтом, и продлится до 6 января. Старт квалификации — в 14:00 по московскому времени. Затем пройдёт жеребьёвка четвертьфиналов, которые начнутся в 16:30.

В составе сборной России — все сильнейшие: Сергей Устюгов, Александр Большунов, Евгений Белов и другие.