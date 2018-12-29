Главный тренер СКА Илья Воробьёв объявил состав команды на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала».

В воротах сыграет Игорь Шестёркин. В составе первого звена на лёд выйдут защитники Владислав Гавриков и Давид Рундблад, нападающие Никита Гусев, Павел Дацюк и Наиль Якупов. Во второй пятёрке сыграют защитники Динар Хафизуллин и Артём Земченок, форварды Андрей Кузьменко, Алексей Бывальцев и Александр Барабанов.

Защитники третьей пятёрки — Артём Зуб и Роман Рукавишников, в нападении — Александр Дергачёв, Ярно Коскиранта и Сергей Плотников. Четвёртое звено представят Владислав Сёмин (защитник), Алексей Кручинин, Илья Каблуков, Евгений Кетов и Олег Ли (нападающие).

Время состава на матч с «Адмиралом»!

Вперед, наш СКА! pic.twitter.com/PVRLOt1tqF — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 29 декабря 2018 г.

Игра начнётся в 12:30 по московскому времени.