На Ижевской винтовке состоялась индивидуальная гонка у мужчин. Победу одержал Семён Сучилов.

Сучилов допустил два промаха, но был быстрее Максима Цветкова, который промахнулся только один раз и завоевал серебро. Третье место занял Юрий Шопин с одним промахом. Бегавший на Кубке мира Эдуард Латыпов стал четвёртым, петербуржец Алексей Слепов занял восьмое место, промахнувшись четырежды.

Отметим, Цветков был на подиуме во всех трёх гонках и наверняка попадёт в состав сборной России на январские этапы Кубка мира.

Ранее президент СБР Владимир Драчёв заявил, что отбор на Кубок мира будет проходить по очкам, которые биатлонисты набрали в трёх гонках. Также сегодня, 29 декабря, состоится женский спринт.